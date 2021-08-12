"Реальная политическая сила": адвокат Юкша объяснил снятие "Родины" с выборов в ЗакС Петербурга

Партия "Родина" — реальная политическая сила, с которой приходится бороться незаконными инструментами, уверен адвокат Янис Юкша.

Юрист объяснил снятие "Родины" с выборов в комментарии изданию iReactor. Юкша уверен: действия петербургских чиновников только подчеркивают, что партия депутата Госдумы Алексея Журавлева стала серьезной силой на политической карте Петебруга и всей России.

"И если "Родину" полностью сняли с выборов в Заксобрание, что-то мне подсказывает, что "Родина" на сегодняшний день представляет реальную политическую силу, которая в состоянии составить какую-либо конкуренцию. <...> Когда стоит идея "победить", то, когда появляются хоть какие-то конкуренты, самое простое и самое лучшее, как кажется определенной части, — их устранить. Я считаю, что нужно разбираться самым серьезным образом в суде по этому поводу", — заявил адвокат.

Юкша отметил, что некоторые кандидаты от "Родины", в частности певица Татьяна Буланова, уже сумели снискать любовь и доверие избирателей. Под инициативой заслуженной артистки России о "Ленинградской надбавке" для пенсионеров поставили подпись более 100 тысяч жителей Северной столицы. Булановой в регистрации отказал ТИК №17 Санкт-Петербурга из-за якобы нарушений при сборе подписей.

Еще до отстранения певица записала обращение к председателю ЦИК Элле Памфиловой, и та направила в Санкт-Петербург проверяющих. Также Буланова сумела создать общественный ажиотаж вокруг поведения чиновников избиркомов: ее поддержали такие выдающиеся деятели искусств и шоу-бизнеса как юморист Владимир Винокур, актер Олег Басилашвили и звездный стилист Сергей Зверев.

Решение о снятии с выборов всей партии "Родина" было принято на заседании ГИК Петербурга 12 августа — основанием стали якобы нарушения изобретательного законодательства. Председатель партии Алексей Журавлев уже заверил, что будет добиваться справедливости в суде, потому что и решение ТИК в отношении Булановой, и решение ГИК в отношении всего политического движения были приняты с грубейшими нарушениями. Также организация может обжаловать постановление горизбиркома в Москве, написав заявление в ЦИК на имя Эллы Памфиловой.