"Должен поставить на место суд": политолог Брутер озвучил причины для вмешательства ЦИК в выборы в ЗакС Петербурга

Петербургский горизбирком отказал партии "Родина" в допуске на выборы в ЗакСобрание, о возможности пересмотра данного постановления рассказал политолог Владимир Брутер.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований отметил в интервью изданию "Экономика Сегодня", что корректировка чиновниками ГИК списка кандидатов в депутаты должна быть объяснимой и обоснованной.

"Любые вмешательства избирательной комиссии в состав кандидатов должны быть оправданными. И если просто так кого-то снимают — это уже нехорошо. Я вообще против того, чтобы кандидатов снимали", — подчеркнул Брутер.

По его словам, произвольное отстранение от выборов представителей какой-либо политической силы является серьезным нарушением российского законодательства.

"Если избирательная комиссия ошибается и нарушает законы, то ее должен поставить на место суд", — отметил собеседник "Экономики Сегодня".

Представители партии "Родина" сообщили о намерении оспорить решение петербургского ГИК в Центризбиркоме. Снятие с выборов кандидатов от "Родины" по городским одномандатным округам также будет обжаловано — сначала в Санкт-Петербургской избирательной комиссии и при необходимости в ЦИК.