Политолог Иванов назвал несправедливым отказ "Родине" в регистрации на выборах

Члены партии "Родина" добиваются важной цели — улучшить жизнь простых людей, за ними правда, заявил политолог Олег Иванов.

Горизбирком отказал партии "Родина" в регистрации списка кандидатов на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Это решение коснулось заслуженной артистки России Татьяны Булановой, которая продвигает социальную инициативу "Ленинградская надбавка" для пенсионеров.

"Партия "Родина" пострадала не просто так. Но, надеюсь, для организации и для Булановой это еще не окончательное решение", — поделился Олег Иванов с NewInform.

Эксперт напомнил о недавнем заявлении главы ЦИК Эллы Памфиловой, которое касалось нарушений в Петербурге. Она пообещала провести проверку, поэтому ситуация находится под контролем.

У партии "Родина" и Булановой есть мощная поддержка петербуржцев. Поэтому решение о недопуске кандидатов на предстоящих сентябрьских выборах будет пересмотрено, подытожил Иванов.