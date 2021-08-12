Владимиров указал на необъективность отказа Булановой баллотироваться в ЗакС Петербурга

Решение снять партию "Родина" с выборов в ЗакС является неоднозначным. Кто-то не хочет допустить, чтобы она прошла в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Такую точку зрения выразил член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям, основатель и глава просветительского центра патриотического воспитания "Ленинградский доброволец" Герман Владимиров.

Горизбирком Петербурга 12 августа отказал партии "Родина" в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания по единому избирательному округу. Основанием стал тот факт, что сбор подписей якобы прошел с нарушением выборного законодательства.

Однако когда снимается вся партия целиком, здесь точно имеется некая подоплека, указал Владимиров. По его словам, проблему необходимо искать глубже.

"В этой истории есть двойное дно. Кто-то явно не хочет, чтобы партия "Родина" была в обойме", — заявил он в беседе с Nation News.

Собеседник издания рекомендовал членам "Родины" отстаивать свои права на выборах и доказывать правоту в рамках юридического поля. Он также отметил, что лично знает тех, кто входит в эту партию, особенно Максима Шугалея. Человек искренне стремится сделать благое дело, потому решение ТИК очень необъективно, заключил Владимиров.