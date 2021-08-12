Партию "Родина" назвали неудобной для крупных политсил после недопуска к выборам в ЗакС

Партия "Родина" получила отказ в регистрации списка кандидатов на выборы в ЗакС Петербурга. Политолог Роман Романов дал понять, что партию попросту не пускают на выборы.

Горизбирком провел заседание 12 августа. Отказ мотивирован якобы нарушениями при сборе необходимого количества подписей. Романов не сомневается, что члены комиссии постарались "убрать" партию, которая расценивается как грозный соперник для известных и самых крупных политических организаций, сообщал ФАН.

Политолог обратил внимание, что изначально "Родине" давали "зеленый свет", например, для участия в думских выборах. Романов допустил, что кризис и падение рейтинга ведущих политических игроков превратили "Родину" в неудобного соперника. А ведь у нее есть отличный шанс показать впечатляющий результат и стать внушительной политической силой, уверен эксперт.

Кроме того, именно у "Родины" сохраняется отличный бренд, партия не запятнала свою репутацию скандалами, потому и продолжает привлекать электорат. Зато самая крупная политическая организация подобным похвастать не может. Вот и остается избирательной комиссии заниматься устранением конкурентов в интересах известной структуры.