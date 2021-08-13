Волошин предсказал, что «Крымская платформа» обернется для Киева полным провалом

Украинские власти рискуют столкнуться с грандиозным провалом при проведении «Крымской платформы», так как мероприятие, которое Киев задумал, как саммит с участием первых лиц, окажется встречей простых парламентариев и третьесортных министров.

С таким предупреждением в эфире украинского телеканала «Первый независимый» выступил бывший спикер МИД Украины Олег Волошин.

Для начала эксперт отметил, что успехом «Крымской платформы» станет лишь ситуация, когда участие в мероприятии примут лидеры крупнейших мировых держав, а не стран Балтии и других лимитрофов.

А нынешняя ситуация, когда меньше, чем за две недели до «платформы» нет даже списка гостей, является очень показательной.

«Любой человек, который хоть чуть-чуть разбирается в дипломатии, понимает, о чем это говорит, — объясняет Волошин. — О том, что список саму власть не удовлетворяет, они опасаются волны критики, что столько было шума, а получилось не так, как хотелось. Поэтому там звучит количество стран».

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, гостями платформы станут представители 37 стран, то есть какие-то из заявленных государств могут быть представлены депутатом парламента, главой комитета внешней политики или министром транспорта, добавил эксперт. Хотя изначально украинские власти во главе с «великим дипломатом всех времен и народов» Зеленским говорили, что «Крымская платформа» будет саммитом.

«Саммит, можно почитать в любом словаре, – это собрание глав государств и правительств. То есть, первых лиц в своих странах. Соответственно, оценивать нужно не по количеству всего присутствующих там, сколько флажков они поставят, хотят 37 – это тоже ничтожно мало – 200 государств в мире», — подчеркнул Волошин.

Таким образом, если даже, хотя бы Китай не пришлет для участия в «платформе» посла или любого дипломата, это станет для мероприятия огромным поражением, потому что Китай – это одна из ведущих стран мира.

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Также провалом станет, если на «платформу» не приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, так как в основном само мероприятие во многом задумывалось именно под него. В итоге, возможно, гостями «Крымской платформы» станут в основном лидеры стран Балтии, Польши, Словакии, Румынии и других стран-клинических русофобов, известных своей неубиваемой антироссийской позицией, которые готовы стрелять себе в ногу, в обе ноги, лишь бы навредить России, заключил экс-спикер МИД Украины.