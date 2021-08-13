Сатановский объяснил, почему Чехия угодила в список недружественных стран

Если в жизни недружественными России странами можно считать, как минимум, все государства, которые ввели против Москвы разные санкции и ограничения – а это весь западный блок плюс его периферия, то в официальном списке МИД РФ таких стран всего две – США и Чехия.

Как пишет в своем Telegram-канале политолог Евгений Сатановский, Соединенные Штаты Америки попали в список недружественных России стран за дело. но Чехия, по его словам, похоже, попала в этот список просто подвернувшись под горячую руку российским властям, так невовремя выдвинувшись на передовую политической войны против РФ, снося памятники советским солдатам и полководцам, освобождавшим ее от фашистов, а также бездоказательно обвинив Москву в диверсиях не складах боеприпасов семилетней давности.

«Соответственно, от США мы отругиваемся, по мере сил отбиваясь и мешая им окончательно обрушить ситуацию во всем мире, притом, что спасти от катастрофы удается далеко не всех: Сирии и Белоруссии в этом пока повезло, — отмечает политолог. — Что до Чехии, она не то, чтобы открыто была выбрана в качестве объекта показательной порки, как пример очень и очень многим, но целый ряд крупных политических фигур этой страны и практически все сторонние наблюдатели придерживаются именно этой точки зрения».

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Все связи между Прагой и Москвой, в том числе и экономические, пострадали очень сильно. И никто в Чехии не испытывает от этого удовольствия, кроме тех представителей чешского правительства, для кого выполнение поступающих из Вашингтона команд важнее собственно страны.

В заключение же Сатановский обращает внимание на тот парадоксальный факт, что в 2021 году Соединенные Штаты закупили у России вдвое больший объем нефти и нефтепродуктов, чем годом ранее.

«Сколько за "зеленую экономику" ни бейся, как с поставками российского газа в Европу ни борись, но топить зимой надо и кондиционеры жарким летом требуют бесперебойной подачи электроэнергии. И тут именно российские поставки Америку выручают», — отмечает политолог.

А еще удивительнее, по его словам, то, что Чехия в текущем году обогнала Китай и Алжир по закупкам российских вооружений и военной техники, став в этой области покупателем номер один. И, хотя понятно, что не все из купленного чехи приобрели для себя, как это принято в Восточной Европе, но тенденция, по словам Сатановского, прелюбопытнейшая.