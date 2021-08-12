Политпсихолог Конфисахор призвал "Родину" продолжить борьбу за участие в выборах в ЗакС

Решение партии "Родина" обратиться в ЦИК из-за недопуска к выборам в ЗакС Санкт-Петербурга является правильным. Об этом заявил политический психолог Александр Конфисахор.

Городская избирательная комиссия ранее окончательно отказала политическому объединению в регистрации списка кандидатов. Причиной стал сбор подписей с "нарушением выборного законодательства". Партия планирует обратиться в Центральную избирательную комиссию для оспаривания решения.

Конфисахор заметил, что политическим объединениям трудно бороться с оппонентами без представительства в Госдуме. Однако решение обратиться в ЦИК является правильным.

"То, что будут бороться дальше, — это правильно. В этом особенность политики — за власть надо бороться, сдаваться нельзя", — заметил эксперт.

Политический психолог заметил, что сейчас избирательное законодательство настолько жесткое, что ему трудно соответствовать. Однако партии не должны прекращать борьбу за власть, пишет "Слово и Дело".