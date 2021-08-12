Серуканов рассказал о теневой схеме финансирования ФБК

Бывший соратник Навального раскрыл всю подноготную финансирования ФБК1.

Бывший юрист ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Виталий Серуканов раскрыл подробности финансирования организации.

По его словам, фонд Навального существовал не только на пожертвования россиян, в чем пытался убедить всех блогер. При этом четкой информации о теневой схеме финансирования никто из окружения Навального не озвучивал, хотя именно на эти средства проводились митинги и кампании, пишет "ПолитЭксперт".

Тема денег всегда была запретной для сотрудников фонда, подчеркнул Серуканов. Все, кто пытался говорить об этом, был либо уволен, либо занесен в черный список.

Серуканов рассказал, что "белый" бюджет был нужен для зарплат штатных сотрудников, все остальное шло из неофициальных источников.

Сам Навальный часто менял свои политические взгляды. По мнению Серуканова, блогер не смог бы грамотно распорядиться властью, если бы она попала к нему в руки.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России