Партия "Родина" рассчитывает на справедливое решение ЦИК РФ в отношении кандидатов

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга окончательно отказала партии "Родина" в регистрации списка кандидатов в депутаты городского ЗакСа по единому избирательному округу.

Первым вопросом повестки дня заседания городской избирательной комиссии 12 августа стал список регионального отделения "Родины" для выдвижения на выборы в парламент Северной столицы. В результате члены ГИК единогласно проголосовали за снятие фракции, передает ФБА "Экономика сегодня".

Такое решение огорчило председателя регионального отделения партии в Севастополе Ивана Комелова. По его словам, сложившаяся в Санкт-Петербурге ситуация вызывает большие опасения.

"Нельзя сдаваться! Главное — уверенность в победе, потому что дело наше правое, а бороться с несправедливостью можно и нужно. В любом случае, результат этой борьбы будет", — добавил он.

Перечень региональных партий возглавлял председатель "Родины" Алексей Журавлев. Под вторым номером выступал политолог Максим Шугалей. Далее следовал председатель регионального отделения Андрей Петров. В список попали также певица Татьяна Буланова и звезда сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов.

Заслуженную артистку России Буланову отказали регистрировать в качестве кандидата в депутаты ЗакСа. Рабочая группа объяснила это тем, что число бракованных подписей якобы превышает допустимое значение.