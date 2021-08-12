Андрей Петров высказался об отказе избиркома Петербурга регистрировать кандидатов от "Родины"

Решение горизбиркома об отказе в регистрации партии "Родина" на выборах в Заксобрание Петербурга вызвало возмущение представителей объединения.

Сотни активистов собирали подписи за фракцию и кандидатов. Люди поддерживали "Родину". Однако в настоящее время наблюдается правовой беспредел, высказался председатель петербургского регионального отделения партии Андрей Петров.

Представители партии намерены обратиться с жалобой в ЦИК. В случае отказа фракция будет отстаивать свои права через судебные органы, рассказал Петров журналистам "Народных новостей".

"Родине" отказали в регистрации кандидатов на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. В числе претендентов была заявлена и певица Татьяна Буланова. Ранее она обратилась к главе Центризбиркома РФ Элле Памфиловой с просьбой обеспечить равные права для всех фракций в предвыборной кампании.

Запрос был связан с запертом агитационных материалов "Родины" в Петербурге. Буланова не исключила, что причиной запрета может служить ее инициатива "Ленинградская надбавка".

Памфилова отреагировала на обращение певицы и дала обещание разобраться в ситуации. Представитель партии поблагодарила главу ЦИК за неравнодушие.