В красноярском кинотеатре состоялась премьера драматического фильма "Солнцепек"

Премьерный показ драмы "Солнцепек" прошел в Красноярске. Фильм показали в кинотеатре сети "Формула Кино" в 22:20 по местному времени.

"Солнцепек" рассказывает о событиях в Луганске в мае 2014 года. В центре сюжета — Влад Новожилов, бывший афганец. Его семья оказывается в самом эпицентре событий. Он успел за свою жизнь увидеть ужасы войны и потому принципиально не желает браться за оружие. Он видит для себя лишь один выход — уезжать из страны, однако границы оказываются закрыты. Тогда ему приходится встать перед сложнейшим моральным выбором, чтобы спасти своих родных.

Режиссерами картины выступили Максим Бриус и Михаил Вассербаум. Главную роль исполнил Александр Бухаров.

Многие известные личности поддержали выход фильма. Так, блогер Вадим Манукян рассказал, что подобные кинокартины необходимы обществу, потому "Солнцепек" следует посмотреть всем неравнодушным людям. Также фильм высоко оценили в Центре военно-политической журналистики.

Премьера фильма на телевидении выйдет на НТВ 18 августа в 23:45.