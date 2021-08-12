Фильм "Солнцепек" впервые показали в Новосибирске

Жители Новосибирска одни из первых смогли посмотреть киноленту "Солнцепек". Показ ленты, основанной на реальных событиях, прошел в кинотеатре сети "Формула кино" 12 августа.

Предпоказ "Солнцепека" состоялся 11 августа в Санкт-Петербурге. Режиссеры Михаил Вассербаум и Максим Бриус показали в фильме события 2014 года. В центре сюжета оказывается семья Новожиловых. Глава семейства Влад Новожилов, являющийся бывшим афганцем, больше не хочет воевать и пытается вывести семью с Донбасса. Однако закрытые границы мешают ему это сделать.

Специалист фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков возлагает надежду, что картина поможет людям осознать всю боль и трагедию событий Донбасса. На телеканале НТВ премьера "Солнцепека" состоится 18 августа.