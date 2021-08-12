Политолог Стариков: "симпатия" Милова к Западу основана на финансовых стимулах

Позиция Владимира Милова, соратника блогера Алексея Навального, в вопросах вмешательства во внутренние дела России всегда поощрялась финансово, указал политолог Николай Стариков.

В одной из трансляций на YouTube-канале "Навальный Live" Милов привел "позитивный пример" передачи управления странами Балтии представителям иностранного истеблишмента. Также стоит отметить, что он неоднократно выступал в поддержку санкций против России.

Сам факт "симпатии" соратника осужденного блогера Навального к зарубежным странам базируется не только на определенных знаниях, но и на финансовом подкреплении, указал Стариков в разговоре с Федеральным агентством новостей. Он также отметил нетерпимость Милова к любой критике в свой адрес.

"Милов — это очень ранимое существо", — выразился собеседник агентства.

Однажды Милов в ходе спора со Стариковым не сумел подобрать нужных аргументов и просто "забанил" политолога. Это подтверждает отсутствие уверенности в себе и неумение вести дискуссию, подчеркнул собеседник ФАН. Именно такие личности интересны геополитическим противникам РФ, заключил он.