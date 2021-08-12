ЦИК РФ утвердил порядок организации видеонаблюдения на участках в рамках выборов в Госдуму. Инициативу прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Устройства видеофиксации установят на многих объектах. Доступ к трансляции получат только участники избирательного процесса. Такое решение повлекло за собой волну критики. Те, кто критикует современную систему видеонаблюдения, намерены распространять фейки, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Дело в том, что существует масса стран, в которых избирательные ограничения или полное отсутствие видеотрансляции избирательного процесса. Последний пример — это США. В стране голосование шло по почте", — заявил в беседе с "Народными новостями" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Любое видеонаблюдение — это плюс. Предложенная в ЦИК РФ система превратит выборы в понятный и прозрачный для всех процесс, убежден Богдан Безпалько. Те, кто критикует ее, пытаются дестабилизировать обстановку, подчеркнул политолог.