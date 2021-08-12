Заключенный убил сотрудника ФСИН в Курганской области

СК Курганской области возбудил уголовное дело об убийстве после гибели работника ФСИН в результате нападения одного из преступников.

По предварительным данным, осужденный использовал для своих целей колюще-режущий предмет. В результате его действий один из сотрудников колонии скончался на месте происшествия, а его коллега находится в больнице с рядом травм, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Правоохранители пытались задержать нападавшего, но в ходе операции тот был ликвидирован. Заключенный отбывал наказание за тяжкие преступления. Следователи уже возбудили по факту произошедшего уголовные дела по ст. 105 УК РФ "Убийство" и по ст. 321 УК РФ "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".