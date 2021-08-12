Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Якутские власти окажут помощь семье погибшего на пожаре добровольца

Якутские власти окажут помощь семье погибшего на пожаре добровольца

Власти Республики Саха окажут помощь семье одного из погибших волонтеров. Мужчина помогал тушить лесной пожар.

Погибшим оказался гражданин Армении. Трагедия произошла в Чурапчинском районе. Тракторист вызвался волонтером на ликвидацию лесных пожаров в регионе. Он погиб, прокладывая минерализованные полосы на бульдозере.

Тело мужчины было обнаружено неподалеку от места, где бушевал один из пожаров. Республиканские власти дали обещание оказать необходимую помощь семье погибшего.

В данный момент проводится проверка по факту гибели тракториста.