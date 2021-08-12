Якутские власти окажут помощь семье погибшего на пожаре добровольца

Власти Республики Саха окажут помощь семье одного из погибших волонтеров. Мужчина помогал тушить лесной пожар.

Погибшим оказался гражданин Армении. Трагедия произошла в Чурапчинском районе. Тракторист вызвался волонтером на ликвидацию лесных пожаров в регионе. Он погиб, прокладывая минерализованные полосы на бульдозере.

Тело мужчины было обнаружено неподалеку от места, где бушевал один из пожаров. Республиканские власти дали обещание оказать необходимую помощь семье погибшего.

В данный момент проводится проверка по факту гибели тракториста.