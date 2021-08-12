Магучих заявила, что в снимке с российской легкоатлеткой нет политического умысла

Легкоатлетка из Украины Ярослава Магучих вернулась домой. Местную прессу интересовал вопрос, как она относится к критике после совместного кадра с российской спортсменкой.

Могучих напомнила о свободе слова в стране и поблагодарила тех, кто поддержал ее в сложившейся ситуации. Она отметила, что совместная фотография с российской спортсменкой не несет в себе политического умысла.

"Все обычно поздравляют друг друга после соревнований", — высказалась она на пресс-конференции журналисту издания "Страна.ua".

Кроме этого, легкоатлетка указала, что готовится ко встрече с замминистром обороны Украины Анной Маляр. В ближайшее время о ней все узнают.