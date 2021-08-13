«Беспредел»: Манукян оценил решение избиркома Петербурга снять партию «Родина» с выборов

Блогер Вадим Манукян возмутился единогласному решению избиркома Петербурга отказать в регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы в Заксобрание.

«Я вообще не понимаю, что происходит. Сначала Татьяна Буланова, теперь список партии. У меня складывается ощущение, что речь идет о какой-то спланированной травле в отношении одной единственной партии. Почему это происходит?» — задался вопросом блогер в беседе с «Политикой Сегодня».

Кроме того, необходимо установить реальные причины «подобного поведения и решений» территориальной избирательной комиссии (ТИК), которая на днях отказала в регистрации и певице Татьяне Булановой, выдвинутой партией «Родина».

Блогер напомнил, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова не единожды говорила о том, что в Петербурге давно назревают перемены и пора перестраивать нынешнюю избирательную систему в городе.

«По-моему, действительно пора, — согласился Манукян. — Пора менять всех тех лиц, которые занимались территориальными выборами. Этот беспредел должен уже закончиться»

Собеседник «ПС» также считает неправдоподобной версию о том, что Буланову не допустили из-за того, что в ее подписных листах якобы был превышен процент брака.

«Эта история вызывает большие вопросы. Как и то, что такая известная партия не смогла реализовать свои возможности… вопросов накапливается все больше и больше», — рассуждает блогер.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Очевидно, что для разрешения ситуации «необходимо вмешательство» Москвы, уверен Манукян, поскольку на местном уровне ничего не получается.

«В Петербурге есть какой-то определенный стопор, который мешает необходимым переменам. Нужно, чтобы люди реализовывали свои возможности в избирательных кампаниях, в том числе и в сборе подписей. А вместо этого они [Подписи — Прим. ред.] почему-то забраковываются по неизвестным причинам, а партия в итоге вместе со списками не попадает никуда. Это уже ни в какие ворота просто не лезет», — подытожил собеседник.

Ранее Татьяна Буланова сообщила, что городские чиновники воспрепятствовали ей и ее коллегам из партии в проведении избирательной кампании. В частности, «Родине» запретили размещать агитационные материалы.

В результате артистка записала обращение к главе ЦИК с просьбой прояснить ситуацию и помочь обеспечить всем партиями равные условия на выборах. Памфилова отреагировала на просьбу и направила в Северную столицу комиссию.