Публицист Анатолий Вассерман назвал вбросом очередное "расследование" журналистов BBC о "работе "ЧВК Вагнера" в Ливии".

Ранее британское информационное агентство BBC опубликовало "расследование", авторы которого утверждают, что якобы нашли планшет, который забыл один из россиян в районе Триполи. Журналисты заявили, что устройство было найдено в 2019 году, однако, почему о нем стало известно только сейчас они не уточнили. Кроме того, авторы не предоставили никаких доказательств, подтверждающих существование этого планшета, передает Федеральное агентство новостей.

Публицист Анатолий Вассерман заявил, что не следует всерьез воспринимать публикацию британских журналистов, так как она является очередным вбросом.

"Один британский политик сказал: "Посол — это честный человек, отправленный за границу врать в интересах своей страны". Так вот, сотрудники ВВС, по сути, совершенно честные люди, врущие в интересах Соединенного Королевства", — пояснил он.

Вассерман также добавил, что в настоящее время Великобритания испытывает серьезные экономические трудности, поэтому BBC активно распространяет фейки о России, стремясь возложить на Москву ответственность за собственные проблемы.