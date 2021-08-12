Глава партии "Родина": отказ в регистрации Булановой на выборы в ЗакС провели с нарушениями

Процедура отказа в регистрации Татьяны Булановой со стороны ТИК сопровождалась грубейшими нарушениями. Об этом заявил лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.

ТИК №17 не стала регистрировать известную певицу на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Однако отказ был проведен с серьезным несоблюдением сроков и прочими нарушениями избирательного законодательства, написал депутат в своем Telegram.

Он также обратил внимание, что это только начало борьбы. По его словам, юристы партии будут отстаивать справедливость в судебном порядке.

"Победит "Родина" — победит Петербург!" — заявил Журавлев.

Горизбирком Петербурга 12 августа окончательно отказал партии "Родина" в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания по единому избирательному округу. Основанием для отказа комиссия назвала сбор подписей партии с нарушением выборного законодательства.