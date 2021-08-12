Рар рассказал о немецком гневе на Украину перед приездом Меркель в Киев

Украинский президент Владимир Зеленский за последнее время отметился рядом непозволительных высказываний, в результате чего лишился поддержки жителей восточных регионов страны, которым он перед выборами давал щедрые обещания поддержки.

Об этом в преддверии визита федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на Украину пишет левая немецкая газета «Фрайтаг», авторы которой советуют руководству страны в жесткой форме указать украинскому президенту на недопустимость его поведения.

Как рассказывает в своем Telegram-канале немецкий политолог Александр Рар, статья включает в себя насколько особенно вызывающих заявлений Зеленского, с которыми он выступил в последнее время. Однако, как отмечает эксперт, немецкая правящая элита давно пользуется одним нарративом с Зеленским, а немецкие СМИ всегда встают на сторону украинских властей.

Поэтому, скорее всего, Ангела Меркель, встретившись с Зеленским в Киеве, не станет его критиковать публично, а предпочтет улыбаться. Такое поведение канцлер ФРГ изберет, опасаясь, что в противном случае ее обвинят в том, что она подыгрывает Москве. А уж что Меркель скажет Зеленскому на прощание за закрытыми дверями, это останется между ними, пишет Рар.

При этом немецкий политолог приводит цитаты из недавних заявлений Зеленского, которые особенно возмутили журналистов издания «Фрайтаг».

«В основном фраза о том, что те жители Украины, которым Россия и ее культура ближе чем украинская — должны «убираться» в Россию. Во-вторых, утверждение Зеленского, что в гибели 13 тысяч человек с начала войны на Донбассе виновата только Россия, а украинская армия, которая в начале бомбила собственное население, якобы не причем», — пишет Александр Рар.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Также, по его словам, немецкие журналисты обратили внимание на то, что украинский президент и посол Украины в Берлине постоянно критикуют власти Германии за то, что те якобы недостаточно давят на Россию. Однако сам Зеленский при этом отказывается выполнять обязательства Киева по Минским соглашениям и представлять Донбассу обещанный ему автономный статус.

«"Фрайтаг" сомневается, что такой Украине, которая нарушает принципы ОБСЕ и либеральные европейские нормы, есть место в Евросоюзе. А Зеленский такими высказываниями потерял восточную часть населения страны. Ведь как раз русскоязычной части населения он, перед тем как стать президентом, пообещал поддержки», — заключает Александр Рар.

Напомним, предстоящей осенью федеральный канцлер Германии Ангела Меркель покинет этот пост, таким образом намеченный на 22 августа ее визит в Киев станет прощальным. Ранее стало известно, что Меркель посетит Украину с однодневным визитом, несмотря на то, что на 23 августа запланировано проведение «Крымской платформы», которую в Киеве позиционируют как крупное международное мероприятие, мощный инструмент, при помощи которого Украина рассчитывает вернуть тему Крыма в мировую информационную повестку.

Однако Ангела Меркель, отказавшись посетить мероприятие, которое пройдет на следующий день после ее приезда в Киев, дала тем самым понять, что не считает «Крымскую платформу» серьезной международной площадкой. Также Меркель демонстративно игнорирует и День независимости Украины, который празднуется 24 августа. Таким образом, как отмечают эксперты и политологи, Киеву можно не ждать от прощального визита Меркель ничего хорошего.