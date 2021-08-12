Бортник рассказал, когда Украину ждет более тяжелый и опасный период

Ближайшей осенью Украине не грозят сенсационные политические, экономические или социальные события, так как предстоящая в конце августа встреча украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена принесет стране небольшое затишье.

Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

По словам эксперта, визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его встреча с главой Белого дома Джо Байденом помогут ненадолго отсрочить сложные времена, которые тем не менее ждут украинское руководство в обозримом будущем. Но какое-то время Запад все же будет ждать, что Киев выполнит взятые на себя обязательства, и это время будет для Украины более или менее спокойным.

Ранее Леонид Калашников - председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – высказал мнение, что бывший актер и шоумен Владимир Зеленский за два года президентства набрался необходимого опыта, и этот опыт поможет ему сформулировать на встрече с Байденом проблемы Украины, которые необходимо решать.

Global Look Press / Volodymyr Zelensky/Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Однако, по мнению Руслана Бортника, до самого конца текущего года на Украине можно не ждать никаких перемен. Но в это время украинская властная элита будет внимательно следить, за тем, что делает президент Зеленский и на внутренней, и на внешней политической арене.

«Более тяжелый, опасный для государства и общества период наступит зимой», — считает украинский эксперт.

Напомним, на днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил темы, который Владимир Зеленский планирует обсудить на встрече с американским президентом Джо Байденом. По словам Кулебы, в числе прочих тем, Зеленский собирается обсудить в Вашингтоне экономические вопросы, в частности, привлечение в украинскую экономику дополнительных американских инвестиций.