Карпин готов пригласить Самуэля Жиго в сборную России

Защитник столичного "Спартака" Самуэль Жиго может быть вызван в сборную России по футболу.

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин недавно дал большое интервью журналисту телеканала "Матч ТВ" Нобелю Арустамяну. Специалист признался, что поддерживает идею возможной натурализации игрока "Спартака" Жиго и готов пригласить его в команду.

"Если где-то не в России появится игрок с русским паспортом, я буду рад, мы будем его рассматривать. Конечно, если он сможет приносить сборной пользу", — отметил тренер.

Карпин возглавил сборную России в июле. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, под руководством которого команда неудачно выступила на 16-м чемпионате Европы. С 1992 по 2003 годы Карпин выступал за сборную РФ в качестве игрока. Он является автором первого в истории гола в истории национальной футбольной команды.