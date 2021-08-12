"Рупор спецслужб": Джаббаров жестко раскритиковал "расследование" ВВС о Ливии

Выход "расследования" событий в Ливии от авторов из BBC связан с антироссийской работой британских спецслужб, уверен член верхней палаты российского парламента Владимир Джаббаров.

Власти Лондона увеличили свою геополитическую активность в связи с ослаблением глобальной роли США и пытаются вызвать обострение обстановки в различных регионах мира, от Бангладеш до Палестины, заявил Джаббаров.

"Возьмите любую страну, где отметилась Британия — они везде оставляли конфликты чтобы «разделять и властвовать». И к конфликту между Арменией и Азербайджаном тоже приложили руку британцы, они работали в Турции и Сирии", — раскритиковал сенатор политику руководства Великобритании.

Так называемый "фильм-расследование" BBC о событиях в Ливии, в котором приводятся недостоверные данные о деятельности "ЧВК Вагнера" в этой североафриканской стране, ретранслирует позицию британских спецслужб без оглядки на факты, объяснил Джаббаров

"BBC используется здесь как рупор, а все это подготовлено спецслужбами с единственной целью — опорочить Россию", — уверен член российского Совета Федерации.

По его словам, фейковое "расследование" BBC не имеет определенного адресата и предназначено самой широкой аудитории с целью подорвать растущие авторитет и влияние России на международной арене.

Редакция ФАН подробно проанализировала "сенсационный" фильм от BBC и указала на многочисленные подтасовки и несоответствия в данном "расследовании".