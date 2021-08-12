Политолог Аркатов ожидает от западных "партнеров" России вмешательства в выборы

Западные страны однозначно будут пытаться повлиять на исход российских выборов, которые пройдут в сентябре 2021 года, убежден политолог Иван Аркатов.

Центризбирком в середине июля утвердил порядок использования видеонаблюдения на избирательных участках. Согласно решению ЦИК, трансляция будет доступна только участникам избирательного процесса — участвующим в выборах партиям и кандидатам.

Глава ЦИК Элла Памфилова, отвечая на критику подобного подхода, заявила, что противники системы видеонаблюдения привыкли ориентироваться на страны Запада. При этом, подчеркнула она, именно там граждане не имеют возможности наблюдать за ходом голосования на участках.

"Будут ли наши западные "партнеры" пытаться повлиять на выборы? В любом случае будут. Вопрос — как они это будут делать", — отметил Аркатов в беседе с iReactor.

Он добавил, что именно поэтому необходимо совершенствовать безопасность и эффективность видеонаблюдения на сентябрьских выборах. Благодаря системе видеонаблюдения можно избежать любого вмешательства, уверен политолог.