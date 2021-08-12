Глава ЦИК России Памфилова считает видеонаблюдение гарантом прозрачности выборов

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что имеющийся порядок видеонаблюдения на выборах является эффективным, что гарантирует предельную честность.

Также глава ЦИК России подчеркнула, что на Западе подобная практика не является важной составляющей проведения выборов.

"... ни в одной европейской стране видеонаблюдения нет, потому что общество не позволит, потому что это считается вмешательством в частную жизнь. То же самое БДИПЧ ОБСЕ: они не считают, что видеонаблюдение – это важнейший какой-то элемент. Поэтому перестаньте истерить. Истерить могут только те, кто был намерен производить очередные фейки, лепить, делать нечто из ничего", — комментирует Памфилова.

Председатель подчеркнула, что в этом году охват видеонаблюдения достигнет 98% избирательных участков, на которых потенциально смогут проголосовать до 96% избирателей.

Данный факт не остался без внимания политического обозревателя радиостанции "Говорит Москва" Александра Асафова. В разговоре с корреспондентом "Журналистской правды" он заявил, что факт наличия видеоконтроля можно рассматривать только с положительной стороны, так как "любое наблюдение способствует открытости, прозрачности и чистоте выборов".

Считаю, что наличие видеонаблюдения на большинстве участков (Памфилова сказала, что это 98%!) – большой шаг вперед. Мы в этом смысле идем прогрессивнее, чем другие страны, поскольку такого видеонаблюдения нет нигде", — подытожил Асафов.

Политический обозреватель считает, что такие действия более чем логичны, поскольку они обеспечивают "прозрачности выборов, как для участников, так для избирателей".