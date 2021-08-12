Петербургский избирком снял партию "Родина" с выборов в Заксобрание

Горизбирком Петербурга единогласно отказал регистрировать кандидатов от партии "Родина" на выборы в Законодательное собрание.

Избирательная комиссия Петербурга 12 августа провела очередное заседание. Одной из тем, которые на нем рассматривались, был вопрос, касающийся партийного списка регионального отделения партии "Родина" для выдвижения на выборы в ЗакС. В конечном итоге горизбирком города на Неве отказал партии. Решение принято единогласно.

Члены территориальной избирательной комиссии №17 ранее отказали российской певице Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания города на Неве. По словам представителей ведомства, артистка, выдвигавшая свою кандидатуру от партии "Родина", якобы серьезно превысила допустимый процент брака в подписях.

Самой артистке даже пришлось обратиться за поддержкой к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой. Буланова попросила ее обеспечить всем участникам выборов равные условия.