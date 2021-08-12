Актриса Ростова поддержала Буланову после недопуска певицы к выборам в петербургский ЗакС

Российская певица Полина Ростова прокомментировала решение территориальной избирательной комиссии №17 не допустить Татьяну Буланову к участию в выборах в Законодательное собрание.

Баллотироваться в петербургский парламент популярная артистка собиралась от политической фракции "Родина". Основным ее предложением было ввести в городе "Ленинградскую надбавку", направленную на поддержку пожилых петербуржцев. Ростова высказала свое недоумение в связи с недопуском певицы в беседе с Федеральным агентством новостей.

"Я вижу в политике того человека, кто является человеком чести, достоинства и того, кто идет с хорошими побуждениями во власть, но к сожалению, таких немного. Думаю, Татьяна — именно тот человек", — уверена актриса.

Она добавила, что вопрос пенсий в России "стоит остро". Не допускать к выборам таких людей, как Буланова, — не поддерживать и пенсионеров страны, считает собеседница издания.