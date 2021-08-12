Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "ПСЖ"

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду может стать игроком "Пари Сен-Жермен".

Президент французского "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи рассчитывает осуществить трансфер Криштиану Роналду. По информации издания AS, 36-летний нападающий может перейти в парижский клуб летом 2022 года. Руководство "ПСЖ" планирует заменить Роналду на Килиана Мбаппе, который продолжит карьеру в мадридском "Реале".

Таким образом, португальский форвард может впервые в карьере сыграть в одной команде с Лионелем Месси. Обладатель Кубка Америки 2021 года в составе сборной Аргентины подписал двухлетний контракт с "ПСЖ" на этой неделе. Он перешел в парижский клуб на правах свободного агента.