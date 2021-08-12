Washington Post: Евросоюз подумывает вернуть запрет на въезд американских туристов

Евросоюз рассматривает возможность того, что, если в течение ближайших двух недель ситуация с заболеваемостью коронавирусом не изменится к лучшему, Соединенные Штаты Америки будут исключены из списка безопасных стран.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post, отмечая, что появившиеся ранее слухи о восстановлении в Евросоюзе запрета на въезд американцев пока не подтвердились, но это все же может произойти, если число заболевших COVID-19 в США не перестанет увеличиваться.

«Начало лета было обнадеживающим. Число зараженных коронавирусом снижалось, а количество привитых росло по обе стороны Атлантики. Европейский союз снял ограничения на поездки из Соединенных Штатов, и недавно вакцинированные туристы с энтузиазмом отправились в свои первые "постпандемические" путешествия», — напоминает автор материала.

Но спустя три месяца, по его словам, приходится признать, что ситуация совсем не выглядит радужной. Внутри Соединенных Штатов ограничения, введенные еще при президентстве Дональда Трампа, отменять никто не спешит, а значит для большинства европейских туристов въезд в Америку до сих под запретом. А теперь и Евросоюз рассматривает возможность того, чтобы вновь закрыть свои границы для американских туристов, на родине которых отмечается стремительное увеличение числа заболевших.

«Согласно официальным рекомендациям ЕС, страны, входящие в его «безопасный список», должны регистрировать не более 75 новых случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч жителей в течение 14 дней, — напоминает автор американского издания. — Но в США эти показатели намного выше. По последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Америке приходится почти 270 случаев заражений на 100 тысяч человек».

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

Пока Евросоюз не стал вводить ограничения и запрещать въезд американцам, стремящихся посетить европейские города и пляжи, так как те изо всех сил пытаются восстановить пострадавшую за время коронавирусных ограничений экономику. Но такая мягкая политика может очень скоро измениться, и в Евросоюзе это прямо дают понять.

Ранее Совет Евросоюза заявил, что продолжает наблюдать за странами с «усугубляющейся ситуацией с COVID», и за Соединенными Штатами в том числе.

По информации The Washington Post, если в США ситуация с приростом числа заболевших не изменится к лучшему за две ближайшие недели, Америка будет исключена из списка безопасных стран.

«Это может привести к запрету на въезд для непривитых путешественников. Члены ЕС могут также принять то, что они назвали «экстренным прерыванием», при котором въезд в них будет приостановлен независимо от статуса вакцинации приезжающего», — сообщает The Washington Post.

Со своей стороны, и американские власти призывают соотечественников не ездить в страны Западной Европы. В частности, Госдепартамент рекомендовал американцам воздержаться от поездок в Исландию и Францию, где уровень заболеваемости коронавирусом находится на таком же высоком уровне, как в США. Также Госдеп предупредил туристов об опасности посещения Великобритании, Кипра, Греции, Ирландии, Мальты, Нидерландов, Португалии и Испании.