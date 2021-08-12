Пригожин поставил на место корреспондента "Медузы" Яппарову после вопроса о "Солнцепеке"

Корреспондент "Медузы" Лилия Яппарова получила колкий ответ от бизнесмена Евгения Пригожина. Речь шла о домыслах про спонсирование фильма "Солнцепек".

Журналистка заявила, что какие-то собеседники "Медузы" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) утверждали, будто петербургский предприниматель платил за создание указанной ленты.

Пресс-служба компании "Конкорд" обратила внимание, что у самого Пригожина нет информации о том, финансировал ли он съемки "Солнцепека". Дело в том, что на закрытом показе продюсер Сергей Щеглов выразил благодарность "заказчику" за идею, участие и спонсирование ленты. При этом нет никакой информации о том, что эти слова относились к бизнесмену.

Пригожин посмотрел данный фильм и попросил передать, что в ленте есть персонаж Игорь Буров. Образ является собирательным, и, по мнению предпринимателя, в его формировании участвовала и Яппарова. Журналистке предложено посмотреть подборку с отрывками, где фигурирует Буров. Евгений Пригожин попросил сотрудницу СМИ-иноагента подумать после просмотра, кто из ее коллег также послужил прототипом для указанного персонажа.

В Петербурге 11 августа прошел закрытый показ фильма "Солнцепек". При создании ленты преследовалась одна цель — показать максимально достоверно и реалистично события, которые произошли в Луганской области в 2014 году. Российский актер Руслан Китайгородский отметил "мощный актерский состав". Он также обратил внимание на актуальность ленты, ведь в мире неоднократно пытались "переписать" историю, на что необходимо отвечать правдой.