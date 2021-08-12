«Плаксивый сброд»: советник губернатора Усса оскорбил сибиряков

Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов назвал жителей региона «ноющей кучей дерьма». Такой характеристикой земляки Александра Усса удостоились после того, как выразили недовольство лесными пожарами под постом российского фигуриста Алексея Ягудина.

Спортсмен прибыл в Красноярск 9 августа, чтобы поучаствовать в создании ролика ко Дню физкультурника. Фигурист выложил фото из центра города в Instagram, после чего местные жители намекнули ему на смог от лесных пожаров. Ягудин лаконично ответил: «Никакого смога».

Такая реакция возмутила красноярцев, которые тут же начали обвинять гостя в «продажности» и жаловаться на непрекращающееся бедствие. Андрей Агафонов в комментариях к публикации заявил, что такое поведение свойственно только «истеричкам», «плаксивому сброду» и людям «с ощущением вечной ущемленности».

«Почитал комменты в инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек "в режиме черного неба". Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — сообщил советник Усса.

В комментарии журналистам Андрей Агафонов поспешил уточнить, что оскорбил только тех жителей Красноярска, которые выразили свое недовольство в Instagram. Скандальный пост вскоре пропал со страницы советника главы администрации в Facebook.