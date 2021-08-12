Эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков посмотрел закрытый показ "Солнцепека" в Санкт-Петербурге и назвал его фильмом-прорывом.

Сергей Простаков стал одним из первых зрителей "Солнцепека". После просмотра фильма он заявил, что эта картина делает настоящий прорыв в культурной сфере, как до этого российские власти в дипломатическо-правовой. По словам эксперта, страны, появившиеся после распада Советского Союза, не имеют внятного объединяющего прошлого. Именно поэтому они могут существовать, только если отрицают свою историю или создают из нее руины.

"Именно такие руины пытается сделать из городов и сел Донбасса украинская армия вместе с сопутствующими формированиями с 2014 года. Это происходило и происходит варварскими методами и сопровождается абсолютно циничными комментариями, отрицающими реальность", — пояснил Простаков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Собеседник редакции считает "Солнцепек" фильмом-прорывом. Он надеется, что художественные достоинства картины смогут передать зрителям всю правду о страшных событиях в Донбассе.

Кровопролитная гражданская война продолжается на территории Украины с весны 2014 года. Жители Донбасса объявили свои территории независимыми республиками, после чего Киев ввел туда войска.