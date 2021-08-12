Российские летчики в Сирии отметили День Военно-космических сил

На авиабазе ВКС РФ Хмеймим в Сирии провели торжественный митинг, приуроченный к 109 годовщине образования Военно-воздушных сил.

В начале мероприятия военнослужащие возложили цветы у памятников летчикам — героям России, которые погибли при выполнении боевых задач в Сирии. Всего российские асы совершили в Сирии свыше 100 тысяч боевых вылетов с 2015 года.

"За каждым из них стоит ваш труд в сложных условиях, сопряженных с риском для жизни", — заявил командующий группировкой Вооруженных сил РФ в Сирии Евгений Никифоров во время церемонии возложения цветов.

Никифоров отметил, что нельзя переоценить вклад российских летчиков в борьбу с международным терроризмом в Сирии. Как передает ТАСС, после митинга летчики прошли с торжественным маршем, а над строем совершили пролет тактические бомбардировщики Су-24 и истребители Су-35.