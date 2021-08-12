"Зачистка конкурентов": Никита Джигурда отреагировал на недопуск Булановой к выборам в ЗакС

Популярную певицу Татьяну Буланову не допустили до выборов в петербургский ЗакС по политическим соображениям. К такому выводу пришел актер Никита Джигурда.

Татьяне Булановой было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Исполнительница намеревалась баллотироваться в ЗакС от партии "Родина". В территориальной избирательной комиссии №17 разъяснили, что причиной отказа стал большой процент допустимого брака собранных за певицу подписей.

Никита Джигурда считает, что кандидатуру артистки могли убрать с выборов по политическим причинам. Актер отметил, что знаменитость — "классная певица и красивая женщина".

"Мы же с вами знаем о том, что сейчас идет тотальная зачистка конкурентов, чтобы оставить ту группу бессовестных людей, которые будут голосовать не по совести, а по лукавству", — высказался собеседник iReactor.

В числе тех, кто оказался шокирован решением ТИК №17, оказалась Светлана Лазарева. Она призвала вокалистку бороться за место в ЗакСе Санкт-Петербурга.