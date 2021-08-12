Эксперт указал на системную проблему после недопуска партии «Родина» на выборы в Петербурге

Избирком Петербурга на заседании 12 августа единогласно отказал в регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы в Законодательное собрание. Причиной стало якобы превышение процента брака в подписных листах. Партия намерена обжаловать решение в Центральной избирательной комиссии.

Среди тех, кому петербургские функционеры закрыли дорогу на выборы, оказалась представляющая «Родину» певица Татьяна Буланова. Ранее заслуженная артистка РФ назвала немыслимыми сомнения петербургских чиновников в том, что ей якобы не удалось собрать 5-6 тысяч подписей в родном городе.

instagram.com / @buslya

О намерении добиться справедливости в ситуации с артисткой уже заявил лидер партии Алексей Журавлев:

«Отказ в регистрации был проведен с грубейшим нарушением сроков и иными нарушениями избирательного законодательства. Могу отметить, что это только начало борьбы: юристы партии будут отстаивать справедливость в суде!».

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» указал на системную проблему выборов, отметив что у петербургских функционеров было пространство для различной трактовки почерковедческой экспертизы в связи с отсутствием четких юридических указаний со стороны ЦИК.

«Вопрос прежде всего в том, как верифицировать подписи, если мы говорим о подписных листах. Мы все понимаем, что проверка почерковедов — это достаточно субъективное мнение. Неоднократно были ситуации, когда привозят людей, которые утверждают, что это их подписи, но подписи все равно не засчитывались, потому что эксперт сказал, что все неправильно. <...> Конфликтная ситуация заложена в саму процедуру проверки подписей. Дальше может трактовать ситуацию в свою пользу».

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

В свою очередь блогер Вадим Манукян возмутился решением петербургского избиркома снять партию «Родина» с выборов в Законодательное собрание. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он охарактеризовал сложившуюся ситуацию, как «беспредел».

«Я вообще не понимаю, что происходит. У меня складывается впечатление, что речь идет о какой-то спланированной травле одной единственной партии. Почему это происходит?» — задался вопросом собеседник «ПС».

Ранее Буланова сообщила, что столкнулась с противодействием местных чиновников, которые запретили распространять агитматериалы «Родины». Она записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации. В свою очередь Памфилова откликнулась на сообщение певицы и пообещала реагировать на все нарушения.

Председатель ЦИК уже неоднократно критиковала работу петербургского избиркома. Памфилова подчеркивала, что в избирательной ситуации Северной столицы обозначились «системные проблемы».

«Чтобы кардинально оздоровить [ситуацию — прим. ред.], недостаточно наших мер, надо, чтобы это понимали и заксобрание, и глава города, а не противопоставляли свою позицию ЦИК», — считает Памфилова.

Однако, по мнению главы ЦИК, губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что в городе «все хорошо и нормально». Это при том, подчеркивает Памфилова, что глобального улучшения ситуации с 2019 года, когда муниципальные выборы стали «апофеозом скандала, криминала, коррупционных связей», не случилось.