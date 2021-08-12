Ленивый и щедрый. Инспектора ФНС в Подмосковье отстранили за уплату чужих налогов

Инспектора Федеральной налоговой службы в Подмосковье отстранили от работы за то, что он за свой счет гасил мелкие долги граждан, передает бизнес-портал 1w.ru. Схема вскрылась после того, как бдительные коллеги обратили внимание на высокие показатели работы налоговика и инициировали служебное расследование.

Оказалось, что инспектор самостоятельно оплачивал задолженности: от нескольких копеек до ста рублей. Как долго он работал по такому принципу, не сообщается. Сам сотрудник ФНС объяснил, что разбираться с несущественными долгами самостоятельно ему было проще и быстрее, чем взыскивать их по регламенту с помощью округления или начисления пеней.

О том, какое наказание понесет недобросовестный налоговик пока не известно, сейчас в инспекции, где он работает, продолжается служебная проверка. Щедрость госслужащего может обернуться для него не только увольнением, но и уголовным делом.