Гибель «Курска». Годовщина самой страшной катастрофы российского флота

Ближе к полудню 12 августа 2000 года атомный крейсер «Петр Великий», шедший в водах Баренцева моря у Кольского залива, сильно тряхнуло. Гидроакустик успел зафиксировать хлопок, после которого в его наушниках воцарилась абсолютная тишина.

Боевой корабль служил «приманкой» для атомной подводной лодки (АПЛ) «Курск», которая отрабатывала учебные стрельбы по условному противнику и должна была ударить по «Петру Великому» между 11:40 и 13:40 часами. В указанный промежуток крейсер не зафиксировал ход учебной торпеды.

Через час стало ясно, что ход учений нарушен: «Курск» не выполнил стрельбы, не вышел на связь с надводным командным пунктом и не всплыл на поверхность. К утру 13 августа гидроакустическая аппаратура «Петра Великого» услышала субмарину на глубине 108 метров – она лежала на самом дне, «нос» подлодки был разорван в клочья.

Даже спустя два десятилетия память 118 погибших подводников — в большинстве своем настоящих «морских волков» и профессионалов военного дела — почитают по всей России, от далеких сельских школ до главных военных академий в сердце страны.

Гибель «Курска» стала крупнейшей трагедией подводного флота РФ со времен Второй мировой войны, поворотным моментом новейшей истории и первым серьезным испытанием для Владимира Путина – новоиспеченного президента, который только-только возглавил огромное государство.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Пять тонн тротила

Северный флот приступил к спасательным работам в Баренцевом море на следующий день после трагедии, 13 августа. В течение нескольких дней к затонувшему «Курску» спускались глубоководные аппараты, которые, однако, не могли пробить внешнюю обшивку субмарины. Лишь 20 августа, когда к корпусу подпустили норвежских водолазов, аварийно-спасательный люк подлодки удалось открыть. Уже тогда спасателям было ясно, что выживших на борту нет.

Расследование причин трагедии длилось несколько лет, и лишь в 2002 году Владимир Устинов, бывший тогда Генпрокурором РФ, огласил окончательную версию произошедшего. Выяснилось, что в четвертом торпедном аппарате взорвалась противокорабельная торпеда «Кит», после чего подводная лодка начала резко опускаться на дно.

Как только корпус субмарины с большой силой ударился о грунт, в первом отсеке сдетонировали оставшиеся торпеды. Этот взрыв был в 50 раз мощнее первого, он полностью снес переборку между первым и вторым отсеком, в результате чего она, подобно поршню, начала двигаться внутри корпуса. Именно в этот момент, когда огромная железная стена сметала на своем пути людей и внутренности «Курска», в Кольском заливе ощутимо качнуло крейсер «Петр Великий».

Норвежская сейсмическая станция ARCES позже доложит, что в указанное время засекла в Кольском заливе мощный толчок, сила которого была примерна равна пяти тоннам тротила. Две трети экипажа погибло сразу. 23 выживших собрались в девятом отсеке (его называют «отсеком живучести»), успев захватить с собой пресную воду и еду. Этих запасов морякам хватило бы на неделю, однако прожили они не больше суток.

По одной из версий, в отсеке произошел еще один локальный взрыв, который выжег весь кислород. Выжившие потеряли сознание, а после скончались. К вечеру 13 августа на борту «Курска» не было ни одного живого человека.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Роковая утечка

Торпеда «Кит» взорвалась из-за неосторожности нескольких членов экипажа. За три часа до проведения стрельб моряки погрузили снаряд в торпедный аппарат, из-за чего его топливные резервуары разгерметизировались. Из торпеды начала понемногу вытекать смесь керосина и перекиси водорода, которая через некоторое время самовоспламенилась. В момент взрыва крышка торпедного аппарат вылетела со скоростью 200 метров в секунду.

Наметки официальной версии были известны уже через несколько дней после трагедии, однако общественность они не впечатлили. Почти сразу родилось огромное количество предположений и трактовок произошедшего, некоторые из них с натяжкой можно было назвать допустимыми, другие граничили с безумием.

К примеру, одной из самых популярных версий была атака со стороны американской субмарины USS Memphis, которая в тот момент находилась относительно недалеко от «Курска». Это теория в пух и прах разбивается аргументом о том, что гидроакустики «Петра Великого» не зафиксировали шум хода торпеды. Если бы кто-то действительно выстрелил боевым снарядом в сторону российской подлодки, на атомном крейсере об этом узнали бы моментально.

Другие утверждали, что субмарина столкнулась с подводной миной времен Второй мировой войны или иным объектом, который послужил «детонатором» для торпеды «Кит». Самая дикая версия указывала на якобы «террориста-смертника из Дагестана» Мамеда Гаджиева. На деле он был гражданским специалистом машиностроительного завода «Дагдизель» и не имел никакого отношения к происходящим на «Курске» событиям.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Плохой и худший варианты»

Тот объем критики и обвинений, с которым столкнулся в те дни президент Владимир Путин, сейчас представить себе трудно. В момент трагедии политик был в Сочи и наслаждался первым за время работы на посту главы государства отпуском. Когда высокопоставленные лица сообщили о событиях в Баренцевом море, он не стал прерывать поездку, чем вызвал первые замечания со стороны сограждан.

Через некоторое время в разговоре с президентом США Биллом Клинтоном Путин скажет:

«Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что, если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей. <…> Я очень боюсь, что нечто подобное может повториться».

В сентябре того года подопечные Григория Явлинского из «Яблока» совместно с партией «Отечество — Вся Россия» выдвинули инициативу по созданию «парламентской группы расследования» обстоятельств трагедии подлодки «Курск». Большинство депутатов Госдумы поддержали предложение, но для его реализации все же не хватило 100 голосов.

Капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров, который принимал участие в расследовании инцидента в Баренцевом море, также предположил, что Владимир Путин сознательно вызвал огонь общественного недовольства на себя, чтобы уберечь армию и флот. После правления Бориса Ельцина они и так не пользовались большим почетом среди россиян.

haval-global.com / Alexandr Yakovlev

Капитан Колесников

«Курск» подняли на поверхность в октябре 2001 года. Операция по его «спасению» длилась практически год, пока крупнейшие мировые компании предлагали свои способы достать со дна субмарину водоизмещением 23 тысячи тонн. России помогали около 20 государств, стоимость всех работ оценивается примерно в 130 миллионов долларов США.

Программа по утилизации подводной лодки длилась вплоть до 2019 года. От «Курска» осталось не так много: часть рубки, которую задействовали для создания памятного мемориала в Мурманске, и текст прощальной записки капитана Дмитрия Колесникова. Сидя в полутемном отсеке за несколько мгновений до смерти, «морской волк» успел написать в промокшем блокноте несколько слов для жены и сына: