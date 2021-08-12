Суханкина не сомневается, что из Булановой может получиться прекрасный депутат

Исполнительница Татьяна Буланова могла бы стать прекрасным депутатом. В этом уверена экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина.

Буланова и партия "Родина" ведут борьбу за место в Заксобрании Санкт-Петербурга. Недавно последовал отказ избиркома в регистрации певицы в качестве кандидата. По мнению членов комиссии, якобы был превышен допустимый процент забракованных подписей.

Суханкина обратила внимание, что Буланова стремится поддержать пенсионеров, которые относятся к незащищенной категории населения. По ее словам, если певица собралась идти в политику, то должен быть толк. Экс-солистка "Миража" подчеркнула, что знает претендентку как порядочного и серьезного человека. Такие, как она, вправе стать парламентариями, сообщал ФАН.

Она напомнила, что Буланову в обществе любят многие. Суханкина добавила, что сама лично уверена в коллеге и поддержала бы ее в предвыборной гонке.