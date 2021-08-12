Певица Пушкова недоумевает из-за недопуска Булановой к выборам в ЗакС Петербурга

Артистку Наталью Пушкову возмутил недопуск певицы Татьяны Булановой до выборов в ЗакС Петербурга. Она заметила, что государство просто не планирует помогать пенсионерам.

Ранее Татьяне Булановой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Заксобрания от партии "Родина". ТИК №17 сообщил, что у артистки якобы превышен допустимый процент брака в подписях.

Пушкова поддержала Буланову, которая предлагала ввести "Ленинградскую надбавку". Проект предполагает выплаты пенсионерам, пишет ФАН.

"На пенсионеров у нас денег не хватает, зато у нас все миллионеры живут в особняках, а дедушкам и бабушкам помогать не хотят. Я к Татьяне отношусь замечательно, она талантливая певица, и проект по пенсиям у нее достойный", — недоумевает Наталья Пушкова из-за недопуска Булановой.

Ранее отказ в регистрации Булановой кандидатом на выборы прокомментировали и другие известные личности. Ее публично поддержала солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина и другие звезды. По их мнению, певица способна стать прекрасным депутатом.