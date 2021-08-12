Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Композитор Лапин посоветовал Булановой обжаловать решение ТИК

Композитор Лапин посоветовал Булановой обжаловать решение ТИК

Певице Татьяне Булановой следует отстаивать свое право на участие в выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга, считает автор песен и композитор Виталий Лапин.

Территориальная избирательная комиссия №17 ранее отказалась регистрировать Буланову в качестве кандидата в депутаты ЗакСа. Члены ТИК объяснили это высокой долей брака в подписях избирателей. Петербургское отделение партии "Родина", в свою очередь, заявило о неправомерности отказа избиркома в регистрации Булановой.

"Если все так, если подписи в порядке, и происходящее — чей-то злой умысел, то, безусловно, Татьяне следует отстаивать свои права", — заявил Лапин в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Он посоветовал Булановой обжаловать решение ТИК и продолжать предвыборную деятельность. Композитор также положительно оценил инициативу певицы о "Ленинградской надбавке", предполагающей дополнительные выплаты петербургским пенсионерам.