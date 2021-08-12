Композитор Лапин посоветовал Булановой обжаловать решение ТИК

Певице Татьяне Булановой следует отстаивать свое право на участие в выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга, считает автор песен и композитор Виталий Лапин.

Территориальная избирательная комиссия №17 ранее отказалась регистрировать Буланову в качестве кандидата в депутаты ЗакСа. Члены ТИК объяснили это высокой долей брака в подписях избирателей. Петербургское отделение партии "Родина", в свою очередь, заявило о неправомерности отказа избиркома в регистрации Булановой.

"Если все так, если подписи в порядке, и происходящее — чей-то злой умысел, то, безусловно, Татьяне следует отстаивать свои права", — заявил Лапин в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Он посоветовал Булановой обжаловать решение ТИК и продолжать предвыборную деятельность. Композитор также положительно оценил инициативу певицы о "Ленинградской надбавке", предполагающей дополнительные выплаты петербургским пенсионерам.