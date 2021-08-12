Красноярский чиновник Агафонов объяснил резкое высказывание в адрес горожан

Советник главы администрации губернатора Красноярской области Андрей Агафонов объяснил, почему позволил себе оскорбить горожан.

Фигурист Алексей Ягудин ранее опубликовал фото из Красноярска. Он сопроводил снимок сообщением о том, что смог в центре города не ощущается. Местные жители в комментариях начали жаловаться на дым от пожаров. После о пользователях резко высказался Агафонов.

Чиновник объяснил, что виновниками конфликта являются горожане, которые начали критиковать спортсмена.

"Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох", — отметил советник главы администрации губернатора.

Подобным гражданам не важен повод для "нытья", добавил Агафонов. По его словам, он не удалял публикацию. Это сделали администраторы соцсети за жалобы.