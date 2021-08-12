Бутина обвинила США в саботаже из-за отказа выдавать визы российским спортсменам

Российские спортсмены рискуют пропустить соревнования по легкой атлетике «Бриллиантовая лига» из-за того, что США отказываются предоставлять визы олимпийским чемпионам от РФ для участия в спортивном состязании. Член Общественной палаты РФ VII созыва Мария Бутина объяснила, что действия Соединенных Штатов продиктована страхом перед возможным проигрышем.

Ранее чемпионка по прыжкам в высоту на Играх в Токио Мария Ласицкене рассказала телеканалу «Матч ТВ» о том, что не может получить американскую визу. С такой же проблемой, по ее словам, столкнулась и призер ОИ-2020 по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.

Уже сегодня на странице в Instagram Ласицкене обратилась за помощью в Олимпийским комитет, Министерство спорта, МИД и лично к его официальному представителю Марии Захаровой.

Prt Scr instagram.com / @lasitskene.maria

Соревнования в Юджине (штат Орегон, США) намечены на 21 августа, поэтому у спортсменок остается неделя на то, чтобы решить вопрос с визами. В американском посольстве комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что это конфиденциальный процесс.

Бутина в ответ на это назвала действия американской дипломатической службы саботажем. По ее мнению, в США таким образом решили избавиться от конкурентов, поскольку команда российских легкоатлетов по праву считается одной из самых сильных в мире.

«Я считаю, что это шулерство. Пытаются запретить нашим принимать участие в соревнованиях. Конечно, это должно быть встречено ответными, зеркальными мерами. Я думаю, что с этим вопросом продумает свою стратегию действий министерство иностранных дел, потому что без внимания такие ситуации оставлять нельзя, конечно», – призвала Бутина.

Отметим, выдачу всех видов виз, кроме дипломатических и небольшого количества иммиграционных, в московском посольстве США остановили еще 12 мая на фоне очередного обострения российско-американских отношений.