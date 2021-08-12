NI определил оружие, которое позволило СССР победить нацистскую Германию

Миномет М1938 120-го калибра сыграл важную роль в победе Советского Союза над нацисткой Германией. К такому выводу пришел американский историк Питер Сучиу, передает The National interest.

Этот вид оружия стал усовершенствованным вариантом французского миномета Mortier Brandt de 120mm mle, разработанного в 1935 году. Его использовали шесть основных армий, участвовавших во Второй мировой войне, в число которых вошли СССР, Германия, Япония, Италия, Великобритания и США.

Но только Советский Союз наиболее активно задействовал М1938 — и в период отступления, и в последующих контрнаступлениях. Минометные батареи удачно сочетались с традиционной ствольной артиллерией и оружейной мощью Красной армии, пишет Сучиу.

После вторжения немецких войск на территорию СССР перед Красной армией появилась задача максимально быстро нарастить артиллерийский парк, поэтому было решено сосредоточиться на минометах. Уже к 1943 году в составе дивизий были созданы специальные минометные подразделения. В каждом из таких составов было не менее 100 единиц М1938. Через два года в Советском Союзе было произведено свыше 12 тысяч подобных орудий.

«Этот тяжелый миномет оказался настолько успешным, что остался в производстве после войны и использовался различными советскими союзниками», — указал Сичиу.

Пресс-служба Министерства обороны РФ /

Из приведенных историком характеристик становится ясно, что М1938 представлял собой внушительное орудие. Вес миномета превышал 282 килограмма и, чтобы его развернуть, необходимо было привлечь целую команду.

Дальность стрельбы оружия достигала почти шести тысяч метров, а ключевым свойством миномета стала круглая опорная плита, благодаря которой можно оперативно изменить направление выстрела.

Питер Сучиу назвал миномет М1938 «оружием Победы», которое внесло немалый вклад в борьбу советской армии с фашистскими захватчиками.

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