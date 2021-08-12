Ищенко: провал проекта «Межморье» окончательно вывел Польшу из большой игры

Происходящие в мире геополитические процессы, ведущие к уходу ослабевших США из Афганистана и Сирии, а перспективе к полной деамериканизации всего Ближнего Востока, отражаются и на роли, которую в Восточной Европе играют союзники США.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отмечая, что Польша, которая еще недавно откровенно третировала Германию, сейчас испытывает серьезные внутренние проблемы из-за сокращения европейской помощи.

«Теперь ее (Польши) амбиции не выходят за пределы борьбы против (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, которую поляки ведут совместно с прибалтами», — отмечает Ищенко.

Польский проект Межморья, который предполагал объединение усилий Прибалтики, Белоруссии, Украины и Польши в борьбе против России под эгидой и при поддержке Запада, к настоящему времени потерял актуальность.

Однако, напоминает Ищенко, этот проект родился не на пустом месте и теперь, когда Запад уходит из так называемой лимитрофной зоны, включающая в себя страны, отколовшиеся от Российской империи после 1917 и образовавшиеся после 1991 года из бывших советских республик, стабильность там сама по себе не наступит.

«Поляки вполне резонно полагали, что у всех лимитрофных режимов есть серьезные противоречия с Россией (что их объединяет) и что вместе они смогут не просто эффективнее противостоять мощи Москвы, но и (что куда более важно) будут представлять для Запада более желанный приз. В идеале Межморье повышало капитализацию всех лимитрофов вместе и каждого в отдельности, но более всего Польши», — объясняет эксперт.

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Но Соединенные Штаты Америки и Евросоюз решили, что больше не будут поддерживать проект Межморья, так как им уже не хватает ресурсов для продолжения активного противостояния с Россией.

Страны Старой Европы хотят заняться перезагрузкой Евросоюза, сосредоточив усилия на собственных проблемах, а США бросают силы на сдерживание Китая в Азиатско-тихоокеанском.

Таким образом, Польша получила от американцев карт-бланш на самостоятельные действия в лимитрофной зоне, но для того, чтобы реализовать проект объединения Межморья, ее ресурсов оказалось недостаточно.

«Поляки споткнулись о Белоруссию. Они еще могут добиться свержения Лукашенко (хотя бы просто чтобы отомстить ему за свой провал), но у них уже нет ни единого шанса включить Белоруссию в сферу своего влияния. Просто потому, что Россия четко заявила, что не отдаст Минск, даже если придется применить силу», — подчеркивает Ищенко.

В результате провала проекта Межморье Польша окончательно выбыла из Большой игры, и одновременно с этим резко возросла зависимость Варшавы от Германии.

Теперь поляки, которые еще полгода назад нагло требовали у Германии репараций за ущерб, нанесенный Польше в годы Второй мировой войны, находятся в полной воле Берлина, заключил Ищенко.