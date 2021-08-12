Карпин и РФС не обсуждали вопрос вызова в сборную России Дзюбы

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин заявил, что не консультировался с руководством РФС по вопросу вызова в национальную команду Артема Дзюбы.

Первый матч под руководством Валерия Карпина проведет сборная России 1 сентября. В преддверии встречи наставник ответил на вопрос журналиста Нобеля Арустамяна о выборе состава. Карпин не исключил, что у сборной России будет новый капитан.

"Я пока этого не знаю и тем более не знаю, кто будет капитаном. Не секрет, что с Дзюбой у нас специфические отношения. РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал", — подчеркнул тренер национальной команды.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле. На этом посту экс-тренер московского "Спартака" и "Ростова" сменил Станислава Черчесова.