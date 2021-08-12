Лавров прокомментировал высказывание Лукашенко о признании Крыма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Крымский полуостров входит в состав России на основании договора с Белоруссией о Союзном государстве.

Во время своей прямой линии белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что государство официально признает Крым российским, когда "последний олигарх" начнет поставлять туда товары. Глава МИД напомнил главе государства, что договоренности между странами действуют с 1999 года. Поэтому территорией Союзного государства принято считать территорию Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законами.

"По нашему законодательству Республика Крым, естественно, — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Полуостров вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году. Посредством всеобщего референдума большая часть избирателей проголосовала за воссоединение полуострова с его исторической родиной.

Ранее во время выступления на арт-кластере "Таврида" Лавров обратил внимание на реакцию России и Запада на исход референдума и свободное волеизъявление крымчан.