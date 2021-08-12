Мультфильм «Маша и медведь» показал цену британской пропаганде

Российский мультипликационный серила «Маша и Медведь» студии «Анимаккорд» обогнал такие популярные западные детские шоу как «Улица Сезам», «Свинка Пеппа» и «щенячий патруль» заняв первую строчку в мировом рейтинге детского контента.

Об этом сообщает агентство ТАСС, приводя данные мирового исследовательского агентства Parrot Analytics.

«Согласно данным глобального замера, в течение последних 60 дней «Маша и Медведь» — детское шоу №1 в мире. Он опередил такие зарубежные хиты, как «Свинка Пеппа», «Щенячий Патруль» и «Улица Сезам»», — говорится в сообщении.

Рейтинг Parrot Analytics составляется на основе анализа более 10 тысяч детски- шоу со всего мира и учитывает самый востребованный контент, рассчитанный на детей дошкольного возраста.

Российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь» был переведен на 43 языка, и его с удовольствием смотрят дети и взрослые в Европе, в странах Ближнего Востока и Африки. Однако отдельные страны, придерживающиеся антироссийского политического курса, ранее обвиняли детский мультсериал в том, что он якобы является российским пропагандистским оружием.

Кадр из мультфильма «Маша и медведь» /

Впервые обвинения в пропаганде в адрес мультика «Маша и Медведь» сформулированы в Латвии в 2017 году.

Затем, в 2018 году, популярности российского мультфильма на Западе испугались британские аналитики, которые заявили, что образ Маши является слишком напористым для маленькой девочки, а образ Медведя – наоборот, слишком мягким, что может сформировать у западных зрителей «неверное представление» о России, как о хорошей, доброй стране.

Однако даже тогда, эти опасения британских специалистов, были встречены в мире со скепсисом. В самых разных странах мира мультфильм полюбился зрителям и где-то, как в Индии, например, его включили в программу изучения русского языка.

А британская пропаганда, направленная на критику и обесценивание всего, что связано с Россией, наглядно показала, насколько она оторвана от реальности, и насколько она не понимает вкусов и настроения современного общества.