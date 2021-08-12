Сенатор Круглый поддержал идею о запрете на продажу крепкого алкоголя до 21 года

Член комитета по социальной политике в Совете Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый поддержал законопроект, разработанный Министерством здравоохранения РФ, о запрете продажи крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Ведомство хочет распространить ограничение на напитки с содержанием спирта выше 16,5%.

Политик отметил, что говорить о высокой эффективности инициативы в сегодняшних реалиях не приходится. Однако каждый шаг, сделанный правительством для того, чтобы снизить потребление алкоголя среди молодежи, необходимо приветствовать.

«Я считаю это правильным и такой законопроект поддерживаю, а будет он принят или нет сложно сказать. Это будет уже принимать новый состав Госдумы, сейчас прогнозировать сложно. По моему глубокому убеждению, этот закон нужен, он очень актуален для нашей страны», – сказал собеседник «ПС».

Сенатор напомнил, что идею о запрете продажи крепких алкогольных напитков лицам до 21 года обсуждают в верхних эшелонах власти по меньшей мере шесть лет. Так, в 2015 году с подобной инициативой выступил теперь уже бывший член Совфеда Вячеслав Фетисов, но не нашел поддержки в правительстве и комитете по экономической политике Госдумы. Там посчитали, что запрет приведет к росту потребления суррогатного алкоголя.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Следующая попытка была предпринята уже Минздравом. Но и их доводы о вреде спиртного для нервной системы молодежи не сумели убедить чиновников Минфина и Минэкономразвития, которые сочли запрет нарушением конституционных прав россиян, достигших совершеннолетнего возраста.

В этот раз Минздрав подготовил аргумент и на это возражение. В пояснительной записке чиновники напомнили о том, что в России действует ряд ограничений и в других сферах. Например, приобрести огнестрельное оружие, сдать на права категории D и баллотироваться в органы власти тоже можно лишь с 21 года, а стать судьей и претендовать на статус адвоката и вовсе с 25 лет.

Круглов, в свою очередь, заявил, что о нарушении прав при принятии закона не может идти речи, поскольку мера направлена на сохранение здоровья граждан.

«Никаких нарушений прав тут, безусловно, нет. Если говорить о том, почему до 21 года, потому что в мировой практике детьми считаются люди до 21 года в очень многих странах. Поэтому был выбран такой возраст. Потому что у молодых людей нервная система еще развивается до 21 года и употребление крепких алкогольных напитков, безусловно, противопоказано и вредно. Этим и вызвана необходимость разработки такого законопроекта», – отметил заслуженный врач РФ.

Отметим, продажа крепкого алкоголя молодым людям до 21 года на сегодняшний день запрещена в Соединенных Штатах. В Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии и Японии запрещено продавать спиртосодержащую продукцию любым лицам, не достигшим 20-летнего возраста.